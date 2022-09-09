نيكي ينهي الأسبوع مرتفعًا وسط مناخ التشديد النقدي

ارتفعت الأسهم اليابانية الجمعة 9 سبتمبر مواصلة المكاسب من اليوم السابق، حتى مع استيعاب المستثمرين التصريحات المتشددة لصناع السياسة التي دعمت بقوة توقعات الزيادات

الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.53% إلى 28214.75 نقطة.

واستهل المؤشر القياسي التداول مرتفعا 0.5% وظل فوق الحاجز النفسي البالغ 28 ألفا على مدار اليوم.

وإجمالا ارتفع نيكي 2.04% هذا الأسبوع، ويرجع ذلك في الغالب إلى صعود 2.315% أمس الخميس.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40% لينهي الأسبوع على صعود 1.83%.

ارتفاع جماعي

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، سجل 176 مكاسب وانخفض 46، واستقر ثلاثة خلال التداول الجمعة.

وارتفعت جميع القطاعات على نيكي بوجه عام، وكان قطاع الرعاية الصحية من أفضل القطاعات أداء، بعد الأداء القوي في وول ستريت الليلة الماضية.

وارتفع سهم شركة الرعاية الصحية عبر الإنترنت إم3 إنك 2.74% وأصبح ثاني أكبر مساهم في دعم المؤشر بعد طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات.

وكان سهم دايكن إنداستريز لأجهزة تكييف الهواء الأكثر ضغطا على المؤشر إذ انخفض السهم 0.9%.

وكانت شركات نقل الركاب من بين الأسوأ أداء. وتكبد سهم شركة سكك حديد شرق اليابان أكبر خسارة فردية والتي بلغت 1.18% فيما هبطت أسهم شركتي سكك حديد وسط اليابان وإيه.إن.إيه للطيران 0.98%.