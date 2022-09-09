الطلب يزداد بشدة في جميع أنحاء العالم على العمال والموظفين وسط نقص في اليد العاملة

يزداد الطلب بشدة في جميع أنحاء العالم على العمال والموظفين، من سبّاكين في المانيا وسعاة بريد في الولايات المتحدة ومهندسين في أستراليا وممرضات في كندا وعمال بناء في فرنسا، وسط نقص في اليد العاملة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كارنت سيستم 23 الألمانية المتخصصة في البرمجيّات في شرق ألمانيا، مايكل بلوم، في تصريح للوكالة، أنّ “من الواضح أن ثمة صعوبات كثيرة في العثور على موظفين”، لافتًا إلى أنه “أينما ننظر نجد نقصا في اليد العاملة الماهرة في كل أنحاء العالم”، مشيرا إلى مشكلات تدريب في المانيا حيث كان هناك 887 ألف وظيفة مطروحة في آب في مجالات مختلفة من الاجتماعي إلى البناء مرورا بالمعلوماتية