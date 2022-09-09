اقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى في 3 أشهر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل رغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة.

واشارت وزارة العمل الأميركية، إلى أن “الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 6000 طلب، إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من أيلول”.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 4000 طلب عما تم إعلانه من قبل، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألف طلب في أحدث أسبوع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 40 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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