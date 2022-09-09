سياسة

￼    ￼جلسات متتالية لمناقشة الموازنة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
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من جهة ثانية، أحيل مشروع موازنة الدولة للعام ٢٠٢٢ بأرقامه المعدلة الى الهيئة العامة، حيث سيُصار الى مناقشتها على مشرحة المجلس النيابي على مدى ثلاثة ايام دعا اليها رئيس المجلس بدءا من الاربعاء المقبل. وتوقعت مصادر نيابية “ان تتحوّل هذه الجلسات الى عراضات من دون المساس بمسودة المشروع ليس لأنه مُنزل وانما لأنه الممكن والجميع يعرف هذا الامر”.

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”: “نحن نناقش موازنة ملحقة وليس مسبقة وهذا هو الارتكاب الاهم، اذ يفترض ان تكون وزارة المال قد أحالت حالياً مشروع موازنة سنة ٢٠٢٣ الى مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم احالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية العام وما نقوم به اليوم تخبّط ما بعده تخبّط كالعادة في سياساتنا المالية”. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
0 39 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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