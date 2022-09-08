صادرات السودان من الذهب تسجل 1.3 مليار دولار بالنصف الأول

ارتفعت صادرات السودان من الذهب، في النصف الأول من العام الجاري، إلى مليار و315 مليون دولار، مقابل حوالي مليار و14 مليون دولار، في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة 300 مليون و900 ألف دولار، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وبحسب بيانات البنك المركزي السوداني، فإن البلاد صدرت 21.8 طن من الذهب في النصف الأول من العام، مقابل 16.7 طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير البيانات إلى أن كل الذهب جرى تصديره إلى دولة الإمارات.



وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول، إن الارتفاع المستمر لإنتاج الذهب منذ عام 2020 يعود إلى العمل الجاد الذي قوم به قطاع المعادن والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وفقا لما جاء في الوكالة.

وبحسب بعض التقارير فإن الإنتاج الفعلي من الذهب في السودان يقدر بأكثر من 100 طن سنويا؛ إلا أن أكثر من 60 بالمئة منه يتم تداوله خارج القنوات التسويقية والمصرفية الرسمية، مما يفقد الاقتصاد مليارات الدولارات سنويا.

وتقول السلطات السودانية إن ما يصل إلى 80 بالمئة من الذهب المنتج في السودان يجري تهريبه، بحسب وكالة رويترز.