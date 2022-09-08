الأسهم الأميركية تعزز مكاسبها وDow Jones يقفز بأكثر من 400 نقطة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وعززت مكاسبها في الساعة الأخيرة من الجلسة، وذلك بعد تعليقات من أحد مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.40% أو ما يعادل 435.98 نقطة إلى 31581.28 نقطة، وارتفع S&P 500 بنسبة 1.83% إلى 3979 نقطة، فيما ارتفع Nasdaq Composite بنسبة 2.14% إلى 11791.90 نقطة، وذلك بعد 7 جلسات من الخسائر.
في غضون ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلم بعد تصريحات نائب رئيس الفدرالي “لايل برينارد” الذي أكد على أن الفدرالي سوف يتخذ أي قرار من شأنه السيطرة على التضخم.
وقاد المؤشر Nasdaq المثقل بأسهم التكنولوجيا المكاسب بين المؤشرات الرئيسية وارتد عن سبع جلسات متتالية من الخسائر.
تجدر الإشارة إلى أن الأسهم الأميركية تعرضت لموجة مبيعات حادة منذ منتصف أغسطس آب بعد تعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي فاقمتها علامات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والصين وتحركات قوية من بنوك مركزية كبرى لترويض التضخم.