مال وإستثمار

الأسهم الأميركية تعزز مكاسبها وDow Jones‏ يقفز بأكثر من 400 نقطة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وعززت مكاسبها ‏في الساعة الأخيرة من الجلسة، وذلك بعد تعليقات من أحد مسؤولي الاحتياطي ‏الفدرالي.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ‏Dow Jones‏ بنسبة 1.40% أو ما يعادل ‏‏435.98 نقطة إلى 31581.28 نقطة، وارتفع ‏S&P 500‎‏ بنسبة 1.83% إلى ‏‏3979 نقطة، فيما ارتفع ‏Nasdaq Composite‏ بنسبة 2.14% إلى 11791.90 ‏نقطة، وذلك بعد 7 جلسات من الخسائر.‏

في غضون ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلم بعد تصريحات ‏نائب رئيس الفدرالي “لايل برينارد” الذي أكد على أن الفدرالي سوف يتخذ أي ‏قرار من شأنه السيطرة على التضخم.‏

وقاد المؤشر ‏Nasdaq‏ المثقل بأسهم التكنولوجيا المكاسب بين‎ ‎المؤشرات الرئيسية ‏وارتد عن سبع جلسات متتالية من الخسائر.‏

تجدر الإشارة إلى أن الأسهم الأميركية تعرضت لموجة مبيعات حادة منذ منتصف ‏أغسطس آب بعد تعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي فاقمتها علامات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والصين وتحركات قوية ‏من بنوك مركزية كبرى لترويض التضخم.‏

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 27 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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