شركة Ooredoo القطرية للاتصالات تبيع وحدتها في ميانمار مقابل 576 مليون دولار

قالت شركة Ooredoo القطرية للاتصالات الخميس 8 سبتمبر أيلول إنها وقعت اتفاقاً لبيع وحدتها في ميانمار إلى شركة Nine Communications Pte. في سنغافورة.

وذكرت الشركة أن الصفقة تمت “مقابل قيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أميركي” مضيفة أنها “لا تزال خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية في ميانمار”.

ويأتي قرار الببيع بعد تكبد Ooredoo خسائر سنوية بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية في البلد الآسيوي منذ سنوات.