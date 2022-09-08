مال وإستثمار

شركة Ooredoo القطرية للاتصالات تبيع وحدتها في ميانمار مقابل 576 مليون دولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 29 أقل من دقيقة

قالت شركة Ooredoo القطرية للاتصالات الخميس 8 سبتمبر أيلول إنها وقعت اتفاقاً لبيع وحدتها في ميانمار إلى شركة Nine Communications Pte. في سنغافورة.

وذكرت الشركة أن الصفقة تمت “مقابل قيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أميركي” مضيفة أنها “لا تزال خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية في ميانمار”.

ويأتي قرار الببيع بعد تكبد Ooredoo خسائر سنوية بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية في البلد الآسيوي منذ سنوات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 29 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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