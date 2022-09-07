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الاقتصاد السعودي يسجل النمو الأعلى منذ حوالي 11 عاماً في الربع الثاني 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2% في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، النسبة التي تعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من العام 2011.

وبالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمو اً بلغ 2.2%، ويعود هذا النمو االقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي و 4.5% على أساس ربعي، وقد سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، كما حققت نمو اً مقدار 0.4% على أساس ربعي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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