سياحة ونقل

عدد المسافرين جوًا عبر المطارات الأميركية تجاوز مستويات ما قبل “كورونا”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 38 أقل من دقيقة

ارتفع عدد المسافرين جوًا عبر المطارات الأميركية في عطلة عيد العمال لأعلى مستوى منذ ما قبل ظهور جائحة “كوفيد-19” في عام 2019. ولفتت إدارة أمن النقل الأميركية في بيان، إلى أنه تم فحص 8.76 مليون مسافر جوًا خلال عطلة العطلة الأسبوعية التي استمرت 4 أيام، وهو ما تجاوز المسجل خلال نفس الفترة من عام 2019 عند 8.24 مليون مسافر.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشهد سفر عدد من الأميركيين في عطلة أسبوعية يتجاوز مستويات ما قبل ظهور الوباء. وتعافى قطاع السفر الجوي حول العالم مؤخرًا من أزمة الوباء، مع إنهاء تدابير الإغلاق المرتبطة بالأزمة، لكن شركات القطاع لا تزال تعاني من ضعف العمالة بالتزامن مع قوة الطلب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 38 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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