صناعة

سلطات الإمارات تبني منشأة لتجميع السيارات الكهربائية في “كيزاد”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 33 دقيقة واحدة

ذكرت مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، أن “أبوظبي ستبني منشأة لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تُقدر بآلاف السيارات سنويا، عبر استقدام شركة الكهرباء الذكية (إن.دبليو.تي.إن)، في وقت تتطلع فيه لأن تصبح مركزا لصناعة السيارات”.

وأوضحت مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، أنها “ستبني المنشأة على مساحة 25 ألف متر مربع، وأن شركة الكهرباء الذكية (إن.دبليو.تي.إن) لتصنيع السيارات الكهربائية ستقوم بتشغيلها وإجراء أعمال التصنيع والبحوث والتطوير والاختبار”.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “موانئ أبوظبي” التي تملك مدينة خليفة الصناعية محمد جمعة الشامسي في بيان، أن “اجتذاب مصنعي السيارات الكهربائية لأبوظبي سيلعب دورا هاما في تمكين الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي”.

وبموجب الاتفاقية، ستتراوح القدرة السنوية لعمليات (إن.دبليو.تي.إن) في البداية بين 5 آلاف و10 آلاف وحدة من المركبات الكهربائية غير المكتملة أي في مراحل ما قبل التجميع والتشغيل. وفي المرحلة الثانية، تخطط الشركة لطرح عدد من طُرُز وموديلات السيارات الكهربائية الجديدة وزيادة القدرة إلى 50 ألف وحدة سنويا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 33 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

“تويوتا” تعتزم استثمار 5.6 مليار دولار بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة

منذ أسبوع واحد

ارتفاع إنتاج السيارات في بريطانيا 8.6% في تموز مع بدء تراجع نقص المكونات

منذ أسبوعين

مصر للألومنيوم: ماضون في زيادة رأس المال وطرحها لمستثمر استراتيجي  ￼

منذ أسبوعين

بريطانيا تدشن نظام تجارة لاستيراد السلع من الدول النامية￼

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى