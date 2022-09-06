اقتصاد

“دولار الصويا” قد يدفع الأرجنتين لتسريع زيادة الفائدة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 42 دقيقة واحدة

من المتوقع أن يسارع البنك المركزي في الأرجنتين إلى رفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد عن سعر صرف تفضيلي لمزارعي فول الصويا أٌطلق عليه “دولار الصويا” في مسعى لتشجيع الصادرات، بحسب وكالة “رويترز”

وأعلنت الحكومة عن حافز سعر الصرف يوم الأحد لتسريع مبيعات فول الصويا المتعثرة بالسماح للمزارعين بتحويل إيراداتهم إلى العملة المحلية عند سعر يبلغ 200 بيزو للدولار وهو أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ 140 بيزو.

والأرجنتين هي أكبر مصدًر في العالم لزيت الصويا ومنتجات الصويا وثالث أكبر مصدًر لفول الصويا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر على دراية بعملية صنع القرار في البنك المركزي قوله إن البنك سيرفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع بعد أن استحدث زيادات حادة في الأشهر القليلة الماضية، لتشديد السيولة بالنظر إلى تدفقات الأموال المتوقعة من الإجراء الجديد لسعر الصرف.

وأبلغ المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، رويترز “دولار فول الصويا إجراء استثنائي تم الاتفاق عليه مع المصدرين والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد، لكن الحاجة إلى أن تكون هناك عملة محلية لشراء تلك الدولارات يجعل من الضروري امتصاص المزيد من السيولة على وجه السرعة.”

وامتنع البنك المركزي عن التعقيب لوكالة “رويترز”.

وفي ظل الإجراء الجديد لسعر الصرف، سيُعرض على مزارعي الصويا في الأرجنتين سعر صرف تفضيلي لشهر سبتمبر، وهو تحرك يستهدف حفز مبيعات التصدير وجلب عملة أجنبية تشتد الحاجة إليها.

وكان بنك الأرجنتين المركزي قرر في اجتماعه الأخير أوائل أغسطس رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس إلى 69.5 بالمئة، بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي، والذي بلغ 71 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو المستوى الأعلى في 20 عامًا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 42 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

البرتغال توافق على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو لمساعدة الأسر

منذ 14 ساعة

ارتفاع سعر صفيحة البنزين 6000 ليرة والمازوت 8000 ليرة والغاز 3000 ليرة

منذ 15 ساعة

وزير مالية باكستان يتوقع نمو الاقتصاد أكثر من 3.5% خلال هذه السنة

منذ يوم واحد

إدارة بايدن تبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى