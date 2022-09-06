البرتغال توافق على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو لمساعدة الأسر

أعلنت حكومة البرتغال الإثنين 5 أيلول سبتمبر عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.38 مليار دولار، لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات حادة في معدلات التضخم.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن الإجراءات الجديدة ستتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% بدلاً من 13% ، إضافةً لدعم يقدم لمرة واحدة للأسر المنخفضة الدخل، ودفع نصف شهر إضافي من معاشات التقاعد لكل المتقاعدين.

يذكر أن معدل التضخم في البرتغال بلغ 9.1% في يوليو تموز مرتفعاً من 8.7% من يونيو حزيران، والذي يعتبر أعلى مستوى منذ تشرين الثاني نوفمبر 1992.