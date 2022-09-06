موسكو: وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم» سببه العقوبات الغربية

أكد الكرملين، أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط «نورد ستريم» الاستراتيجي، نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «مشكلات ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشكلات»، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخطّ «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، وسط خشية من أزمة على صعيد الطاقة هذا الشتاء.

وأضاف بيسكوف «تلك العقوبات (…) هي التي أدّت إلى الوضع الذي نشهده الآن».

كذلك، أكد «رفضه القاطع» لـ«محاولات (الغربيين) المستمرة تحميل (موسكو) المسؤولية».

وقال بيسكوف إن «الغرب، وتحديداً الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة، وكندا والمملكة المتحدة، مسؤولون عن بلوغ الوضع مرحلة مماثلة».

وبرّر مجدداً وقف شحنات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط «نورد ستريم»، والذي أُعلن الجمعة الفائت، بـ«الصيانة الجدية» التي يتطلّبها في رأيه آخر توربين كان قيد الخدمة حتى الآن. وقال في هذا الصدد إن التوربين «يعمل في شكل سيء وتحصل فيه أعطال. وهذا يؤدي إلى وقف الضخ».

من جانبها، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية، الجمعة، بأنها اكتشفت «تسرّباً للزيت» في التوربين خلال عملية صيانة في محطة ضغط تقع في روسيا.

وتؤكد موسكو خصوصاً بأن العقوبات الغربية التي فُرضت عليها إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تحول دون استعادة توربين صنعته شركة «سيمنز» وأُرسل إلى كندا لإصلاحه.

في المقابل، تؤكد ألمانيا أن روسيا هي التي تعطّل إعادة التوربين.