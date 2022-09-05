إدارة بايدن تبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والتي كان يفترض أن ينتهي بعضها في 06 تموز وجزء آخر في 23 آب.

وذكر مكتب الممثلة الأميركية للتجارة في بيان، أن “الرسوم الجمركية لم تنته في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها”، موضحة في تبرير ذلك أن “ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلى أنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة”.

وكان يفترض أن تنتهي الرسوم الجمركية العقابية. لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أميركية إبقاءها.