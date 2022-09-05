غاز ونفط

وزير الاقتصاد الإيطالي: تكاليف استيراد إيطاليا للطاقة ستزيد إلى المثلين لتصل إلى 100 مليار يورو

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 28 أقل من دقيقة

توقّع وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، أن يزيد صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية إلى المثلين ليقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، محذرا من أن روما لا يمكن أن تنفق إلى ما لا نهاية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.

وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة مما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.

وقال فرانكو في منتدى أمبروسيتي التجاري السنوي، إن أعباء الدين الإيطالي المرتفعة قلصت من فرصتها للمناورة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف، أنه ستتم الموافقة هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة وذلك بعد ست حزم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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