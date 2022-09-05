أزمة وقود خانقة في صنعاء لأول مرة منذ سريان الهدنة

قال سكان في العاصمة اليمنية صنعاء، إن أزمة وقود خانقة بدأت، وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة قبل خمسة أشهر، مما يزيد من معاناة السكان.

يأتي هذا بينما اتهمت جماعة الحوثيين، التي تسيطر على معظم المراكز السكانية والحضرية الكبرى في شمال اليمن وغربه، التحالف بقيادة السعودية بمواصلة احتجاز تسع سفن وقود كانت في طريقها إلى موانئ الحديدة على البحر الأحمر، في انتهاك للهدنة الإنسانية السارية.

وقالت شركة النفط في صنعاء: “نظرا لاستمرار تحالف العدوان في انتهاك الهدنة باحتجاز سفن النفط التي بلغت تسع سفن وما سببه ذلك من أزمة تموينية متعمدة فإن شركة النفط اليمنية تعلن اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ بدءا من صباح يوم غد الأحد”.

ويخشى السكان في صنعاء وشمال اليمن من تفاقم أزمة الوقود بما يؤدي لزيادة أسعاره في السوق السوداء وتصاعد أسعار المواد الغذائية واللوازم الأخرى المرتفعة بالفعل