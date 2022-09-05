اليورو هبط إلى أدنى مستوياته في 20 عاما مقابل الدولار

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 عاما مقابل الدولار.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز”، عن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في شهر آب، متجاوزًا التوقعات، وعزز قضية زيادة البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة حتى قبل أن تبلغ الأسعار ذروتها قبل نهاية العام”.ولفتت إلى أنه “ارتفع نمو أسعار المستهلكين في 19 دولة تشترك في عملة اليورو، إلى 9.1% في آب، بعد ان كان من 8.9% في الشهر السابق، وفقًا لبيانات من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وظلت تكاليف الطاقة تحرك الأسعار ولكن تضخم الغذاء ارتفع أيضًا، بينما أظهرت السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة، وهي محل تركيز خاص للبنك المركزي الأوروبي، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 5%.

وتضاف الأرقام إلى مخاوف البنك المركزي الأوروبي، الذي يستعد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، لكن التوقعات أكثر كآبة. ويكاد ارتفاع أسعار الطاقة حتى قبل بدء موسم التدفئة، أن يستمر التضخم في الصعود ويتجاوز 10% قبل بلوغ الذروة في مطلع العام.