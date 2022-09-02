سياسة

￼￼    ￼￼￼￼￼«توتال» و«إيني»

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 34 أقل من دقيقة

أبلغَ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الى «الجمهورية» انه من الواضح انّ شركتي «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية لا يمكنهما مباشرة العمل في البلوكات اللبنانية من دون الحصول على ضمان من الولايات المتحدة وتل أبيب، وذلك خشية على مصالحهما، وهذا ما يفسّر أهمية معادلة: «إمّا استخراج الغاز والنفط على الجانبين وإمّا لا استخراج هنا ولا هناك».وأكد فياض انّ «المطلوب بالنسبة إلينا أكل العنب لا قتل الناطور، ونحن ننتظر حصيلة مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، آملين في أن يحمل الينا العنب». (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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