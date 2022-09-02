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البنك الدولي درس تمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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أعلن ممثل ​البنك الدولي​، ساروج كومار، أن البنك يدرس إمكانية المساعدة في تمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا و​البحر المتوسط​.

وأكد كومار، خلال لقائه مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في العاصمة السويدية ستوكهولم، على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، سعي البنك الدولي “لبناء قدرات العاملين في مجال المياه بمختلف الدول، والعمل على تحقيق ​التنمية المستدامة​ والسلام والرخاء لشعوب دول حوض النيل”.

وشهد اللقاء التباحث حول مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، وتأكيد ضرورة أن تكون التمويلات المتاحة من البنك الدولي، لتنفيذ المشاريع التي تحظى بالتوافق من الدول المعنية كافة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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