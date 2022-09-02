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المفوضية الأوروبية أعلنت انقطاع الغاز الروسي عن 13 دولة عضو

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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اشارت نائبة رئيس مفوضية شؤون ال​طاقة​ بالبرلمان الأوروبي، إلى أن “13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باتت بدون إمدادات الغاز الروسي”، موضحت أن “13 دولة باتت مقطوعة جزئيا أو كليا عن الغاز الروسي”.

وقالت في تصريح، أن “مخاطر تعطل الإمدادات قوية للغاية بل وتزداد قوة”.

في اليوم السابق، أعلنت مؤسسة الاحصاءات “Rystad Energy” أن متوسط ​​التكلفة الشهرية للكهرباء في أوروبا في آب 2022 أصبح الأعلى على الإطلاق بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز.

وسجلت أسعار الغاز ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي-1، لإجراء أعمال صيانة دورية في الانبوب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 38 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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