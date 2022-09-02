تراجع عجز ميزانية تونس 75 بالمئة في النصف الأول

تراجع عجز ميزانية تونس بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2022، وسط ارتفاع في الإيرادات المالية للبلاد، وفق ما نقلت وكالة “الاناضول” التركية.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية التونسية، أوردت أن عجز الميزانية في النصف الأول سجل 470.8 مليون دينار (147.5 مليون دولار)، نزولا من 1.9 مليار دينار (593.3 مليون دولار)، على أساس سنوي. وذكرت أن تراجع العجز يعود إلى ارتفاع إيرادات الحكومة المالية بنسبة 22 بالمئة لتبلغ 19.3 مليار دينار (6.03 مليارات دولار).