تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس وعودة الملاحة إلى طبيعتها

ذكر التلفزيون المصري نقلاً عن مصدر في هيئة قناة السويس أن زوارق القطر نجحت في تعويم سفينة بعد فترة وجيزة من جنوحها في القناة في وقت متأخر الأربعاء 31 آب أغسطس.

وقال مصدران ملاحيان إن السفينة تسببت في توقف حركة الملاحة في القطاع الجنوبي من القناة، لكن مصدراً منفصلاً في هيئة قناة السويس ذكر أن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها بعد ذلك بفترة وجيزة.

ووفقاً لخدمة تانكر تراكرز لتتبع حركة الناقلات فقدت الناقلة “أفينيتي في”، وهي من طراز أفراماكس،السيطرة على ما يبدو في قناة السويس أثناء إبحارها جنوباً.

يذكر أن سفينة Ever Given البنمية والتي تشغلها شركة Evergreen Line جنحت يوم 23 مارس وتحديدًا في القطاع الجنوبي من قناة السويس، حيث تلتقي حركتي الملاحة في خط واحد تقطعه السفن في قوافل متتابعة.

وذكرت هيئة قناة السويس أن السفينة فقدت القدرة على التوجيه خلال مرورها بسبب هبوب قوي للرياح وانخفاض مستوى الرؤية.

وكانت السفينة تتحرك في ذلك الوقت بأكثر من السرعة المناسبة، ما نتج عنه انحراف السفينة، التي كانت بقيادة قبطانها واثنين من مرشدي هيئة قناة السويس، وانغرست مقدمتها في ضفة القناة وأغلقت بالتالي المجرى المائي بزاوية مائلة، حتى تم تحريرها في 29 آذار مارس 2021.