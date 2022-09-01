اقتصاد

انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 19 أقل من دقيقة

انكمش نشاط التصنيع في ​الصين​ للشهر الثاني على التوالي خلال آب، بسبب نقص الطاقة خلال ​موجة الجفاف​ مما أضر بالإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي إلى 49.4 نقطة خلال آب، من 49 نقطة في الشهر السابق، لكنه لا يزال من دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وذلك بعدما عانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نقص الطاقة خلال ب الجاري، إذ قام العديد من المقاطعات بتعليق أو تقييد إمدادات الكهرباء إلى الصناعة وسط الجفاف غير المسبوق الذى أدى إلى استنزاف الطاقة الكهرومائية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 19 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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