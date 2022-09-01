سياسة

￼    ￼ميقاتي أكثر ليونة!

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة

علمت «الأخبار» أن ميقاتي «يبدو أكثر استعداداً لتقديم تنازلات لعون، إذ لا يُمانع أن يسمي رئيس الجمهورية الوزيرين البديليْن عن وزير الاقتصاد ووزير المهجرين كونهما من حصته، لكنه لا يزال متمسكاً بفكرة أن يكون أحدهما من الشمال للحصول على دعم نواب عكار السنة، فضلاً عن نيل رضى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لضمان أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب». بينما تميل مصادر نيابية إلى اتهام ميقاتي بأنه «غير مضمون والتجارب السابقة أكدت أنه لا يريد التأليف»، مستبعدة «الجو الإيجابي الذي سمعنا بمثله أكثر من مرة قبل أن يتبيّن أنه غير جدي». (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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