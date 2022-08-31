“أدنوك” ترسي عقوداً بـ 1.8 مليار دولار لتقديم خدمات الحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم، عن ترسية عقود بقيمة اجمالية قدرها 6.72 مليار درهم (1.83 مليار دولار) لتقديم خدمات الحفر الموجه والقياسات البئرية اثناء الحفر لتعزيز جهود تحقيق هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز للمساهمة في الإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها اليوم الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، و التي تمت ترسيتها من خلال مناقصة تنافسية على كل من “شركة الغيث لخدمات وخدمات حقول النفط” و”شركة المنصوري لخدمات الحفر الموجه” (المنصوري) و “شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه” (شلمبرجير)، و”شركة هاليبرتون العالمية المحدودة”، أبوظبي (هاليبرتون)، و”شركة وذرفورد بن حمودة” (وذرفورد).

تغطي هذه العقود الخدمات المذكورة أعلاه لحقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بنفس الشروط والاحكام، وسيتم إعادة توجيه أكثر من 75 بالمئة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي طول مدة سريانها من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.