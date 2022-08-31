اقتصاد

التضخم في إسبانيا يتباطأ في آب لكنه يبقى فوق نسبة 10%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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تباطأت وتيرة التضخم في إسبانيا في شهر آب، لتصل إلى 10,4 % بمعدل سنوي في مقابل 10,8 % في تموز، في تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للاحصاءات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

والتضخم المدعوم خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال فوق عتبة 10% منذ حزيران في مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات. وهو لم يكن قد شهد تباطؤا منذ أبريل الماضي.

ويعود تباطؤ التضخم خصوصا إلى تراجع في أسعار المحروقات، على ما أوضح المعهد، في حين أن أسعار الكهرباء والمواد الغذائية تستمر بالارتفاع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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