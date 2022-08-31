التضخم في إسبانيا يتباطأ في آب لكنه يبقى فوق نسبة 10%

تباطأت وتيرة التضخم في إسبانيا في شهر آب، لتصل إلى 10,4 % بمعدل سنوي في مقابل 10,8 % في تموز، في تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للاحصاءات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

والتضخم المدعوم خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال فوق عتبة 10% منذ حزيران في مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات. وهو لم يكن قد شهد تباطؤا منذ أبريل الماضي.

ويعود تباطؤ التضخم خصوصا إلى تراجع في أسعار المحروقات، على ما أوضح المعهد، في حين أن أسعار الكهرباء والمواد الغذائية تستمر بالارتفاع.