صناعة

“تويوتا” تعتزم استثمار 5.6 مليار دولار بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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تعتزم “تويوتا موتور” استثمار ما يصل إلى 730 مليار ين (5.6 مليار دولار)، لتعزيز إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة، مع تنامي الطلب العالمي على تلك المركبات.

ولفتت صانعة السيارات اليابانية في بيان، إلى أن إنتاج البطاريات من المتوقع أن يبدأ في الفترة من عام 2024 وحتى 2026. وأوضحت أن “هذا الاستثمار يهدف إلى تمكين “تويوتا” من تلبية احتياجات مختلف العملاء في كافة الدول والمناطق بمرونة، عن طريق توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات”.

وتخطط الشركة من خلال ذلك الاستثمار إلى زيادة طاقة إنتاجها للبطاريات في اليابان والولايات المتحدة بما يصل إلى 40 جيغاواط ساعة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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