سياسة

￼    ￼تباين بين باسيل وجريصاتي؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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قالت مصادر الجمهورية انه «حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من ميقاتي تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية وبالتحديد بين باسيل المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا امكانية دستورية لذلك. ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغورالرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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