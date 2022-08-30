سياسة

￼    ￼أولوية التأليف￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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وفي معلومات «الجمهورية» فإن الملف الحكومي، الى جانب ملفّات اخرى، كانت بالأمس مَحل تداول بين الرئيسين بري وميقاتي في عين التينة. مع تأكيد مصادر مجلسية على الاولوية المُلحّة في هذه المرحلة لتأليف حكومة ترعى شؤون الناس. وتشير المعلومات الى أنّ رئيس المجلس النيابي بصدد الدعوة قريباً الى جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من الملفات المهمة، والتي لها ارتباط بالاصلاحات المطلوبة، وبمتطلبات صندوق النقد الدولي تمهيداً الى عقد اتفاق تعاون بين لبنان والصندوق يؤدي الى شيء من الانفراج في افق الازمة الداخلية.والمواضيع نفسها عرضها الرئيس بري مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنيلاط .(الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 51 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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