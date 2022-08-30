سياسة

￼    ￼العد التنازلي .. ينطلق غدا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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غداً تنطلق صفّارة مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية، ويبدأ العد التنازلي لليوم الموعود المخبّأ في جعبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري صاحب صلاحية الدعوة الى الجلسة الانتخابية. وغداً، كما بات معلوماً، سيحدد رئيس المجلس في خطاب ذكرى تغييب الإمام موسى الصّدر من صور، خارطة الطريق التي سينتهجها قبل توجيه الدعوة الى جلسة الانتخاب، الاساس فيها وضع الجميع امام مسؤولياتهم للوصول الى استحقاق رئاسي سليم معافى من أي شوائب او تعقيدات، وتجنّب حدوث فراغ في سدة الرئاسية الاولى، وما قد يترتّب عليه من وضع شاذ وسلبيات على مجمل المشهد الداخلي. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 42 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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