وزير المالية: صندوق النقد سيصرف 1.17 مليار دولار لباكستان

قال وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، إن مجلس مديري صندوق النقد الدولي قد وافق على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان، وهو ما سيفرج أموال قدرها 1.17 مليار دولار للبلد الذي يعاني ضائقة مالية.

وكتب إسماعيل على موقع تويتر إن مجلس مديري صندوق النقد الولي وافق على إحياء برنامج باكستان الائتماني.

ومن المنتظر أن تحصل باكستان على الشريحتين السابعة والثامنة وقيمتهما 1.17 مليار دولار، بحسب تغريدة وزير المالية.

وكان صندوق النقد الدولي قد توصل لاتفاق مبدئي مع باكستان، في منتصف شهر يوليو الماضي، لإحياء حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار للدولة، والتي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ العام الماضي.

ووقعت باكستان وصندوق النقد الدولي على الاتفاقية في الأصل عام 2019، ولكن تم تعليق إصدار شريحة تزيد قليلاً على مليار دولار في وقت سابق هذا العام، بعدما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن امتثال باكستان لشروط خطة الإنقاذ في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي عزله البرلمان عن طريق تصويت بحجب الثقة في شهر أبريل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس مديري صندوق النقد مراجعات برنامج باكستان في اجتماع اليوم الاثنين.

وقال إسماعيل إن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها.