زراعة

باكستان تدرس استيراد الخضروات من‭ ‬الهند بسبب الفيضانات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
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أكد وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل أن بلاده ستدرس استيراد الخضروات من الهند لتخفيف آثار الفيضانات التي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار الغذاء.

وأبلغ إسماعيل قناة محلية “يمكننا أن ندرس استيراد الخضروات من الهند”، مضيفا أن تركيا وإيران أيضا قد تكونان خيارين آخرين.

وتسببت سيول عارمة ناتجة عن أمطار موسمية تاريخية في دمار واسع يؤثر على أكثر من 33 مليون شخص في باكستان.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.

10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات

وفي سياق متصل، أكد وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال أن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لاصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح لوكالة فرانس برس “لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش”.

وتغمر المياه ثلث أراضي باكستان بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.

وأسفرت الفيضانات عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلا وأتت على أراض زراعية حيوية.

وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص أي باكستاني من كل سبعة، فيما دُمر حوالى مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.

وكانت تقارير محلية أشارت إلى أن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الفيضانات قد تتجاوز 4 مليارات دولار، حيث أضرت الكارثة بشدة بالأنشطة الزراعية في أقليمي السند وبلوشستان.

وتقدر مساهمة قطاع الزراعة في باكستان بنحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
0 43 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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