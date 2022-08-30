المستشار الألماني: سنجتاز الشتاء بشكل أفضل مما اعتقد البعض￼

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين 29 آب أغسطس إن ألمانيا ستجتاز الشتاء المقبل بشكل أفضل مما أعتقد أناس كثيرون في السابق بفضل الخطوات التي اتخذتها لتأمين إمدادات من الطاقة.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في براغ مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا “يمكننا الآن أن نقول أنه بفضل كل الاستعدادات فإننا بالتأكيد سيكون أداؤنا هذا الشتاء أفضل مما تكهن البعض قبل بعض الوقت.”

وقال إن الأولوية العليا للحكومة هي التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر من خلال تقديم مساعدة محددة الهدف، مضيفاً أنه متفائل بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات منسقة قريباً حيال أسعار الكهرباء المرتفعة.