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مخزون النفط في احتياطيات الطوارئ الأميركية يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية الإثنين 29 آب أغسطس أن مخزون النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي انخفض إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس آب، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1984.

والكمية التي تم سحبها الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ هي الأصغر منذ نهاية أبريل نيسان.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
0 43 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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