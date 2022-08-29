سياسة

￼    ￼مرشّح للتغييريين؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 دقيقة
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أعلن النائب ميشال دويهي امس أنّ النواب التغييريين “سيطرحون سلّة أسماء لرئاسة الجمهورية ومبادرتنا قائمة على السيادة الوطنية وإخراج لبنان من حرب المحاور وسنطلب مواعيد من كل الكتل النيابية بينها كتلة الوفاء للمقاومة ونريد رئيساً لكل اللبنانيين”. وأضاف: “نريد رئيس دولة وليس رئيس طائفة والنواب التغييريون الـ 13 سيكون موقفهم موحّداً بشأن المبادرة الرئاسية”، مشيراً إلى أن “لا خلاص للبنان إلا بدولة قوية ونحن حزب الدولة اللبنانية”، وتابع: “لا نريد رئيساً وسطياً بل رئيساً يملك حلولاً ونبحث عن شخص مدنيّ لتولّي رئاسة الجمهورية”. (النهار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 دقيقة
0 11 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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