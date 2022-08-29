اقتصاد

النمسا تدعو إلى فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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دعا المستشار النمسوي كارل نيهامر، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى «فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز» لتجنّب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكداً أنّ المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب.


وقال نيهامر في بيان إن «على سعر الكهرباء أن ينخفض»، مضيفاً «لا يمكننا ترك (الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يقرّر يومياً» مصير أسعار موارد الطاقة.

وتابع القول: «يجب أن نوقف هذا الجنون الحاصل حالياً في أسواق الطاقة»، مؤكداً أن التحرّك المضاد لارتفاع الأسعار يجب ألا يكون فقط على المستوى الوطني بل أيضاً على المستوى الأوروبي.

وفي سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي، أعلن الجمعة، رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد «اجتماعاً طارئاً لوزراء الطاقة» بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأكد نيهامر أن مسألة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز «ستكون على جدول أعمال» الاجتماع، لافتاً إلى أنه قد أثارها مع نظيره الألماني، أولاف شولتز وبيتر فيالا.

وبعد ستة أشهر على بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بلغت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات قياسية، الجمعة، ما يُنذر بارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء تعود أسبابه إلى انقطاع تزويد دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا الغاز الروسي، علماً أن 20% من الكهرباء الأوروبية تولّدها محطات طاقة تعمل بالغاز.

وتطاول الأزمة كل أوروبا التي كانت معتمدة على خطط التعافي الاقتصادي، بعد جائحة كوفيد-19 للانتقال إلى استخدام طاقات متجددة أو الهيدروجين والاستعاضة عن الطاقات الأحفورية التي تتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 22 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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