اقتصاد

ارتفاع حجم واردات المكسيك من روسيا في النصف الأول من العام بنسبة 20%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 28 أقل من دقيقة

كشفت بيانات بنك المكسيك، عن إرتفاع الواردات إلى المكسيك من روسيا في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران بنسبة 20% وبلغت مقدار 1.193 مليار دولار وهي زيادة قياسية. وحسب بيانات البنك المركزي المكسيكي، بلغ في النصف الأول من عام 2022، حجم الواردات من روسيا 1.193 مليار دولار، بزيادة قدرها 20.85% عن رقم العام الماضي (987.6 مليون).

وتعتبر روسيا المورد الدولي الرئيسي للأسمدة للمكسيك بحصة تبلغ حوالي ربع إجمالي واردات النيتروجين والأسمدة المختلطة من النيتروجين والفوسفور والبوتاس. كما يعد الفولاذ المدلفن والألمنيوم والمطاط الصناعي من الواردات الهامة الأخرى من روسيا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

ملايين الشباب في الصين يعانون من البطالة مع تباطؤ الاقتصاد

منذ ساعة واحدة

النمسا تدعو إلى فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز

منذ 3 ساعات

حكومة مصر وافقت على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء

منذ 5 ساعات

أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى