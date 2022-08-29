ارتفاع حجم واردات المكسيك من روسيا في النصف الأول من العام بنسبة 20%

كشفت بيانات بنك المكسيك، عن إرتفاع الواردات إلى المكسيك من روسيا في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران بنسبة 20% وبلغت مقدار 1.193 مليار دولار وهي زيادة قياسية. وحسب بيانات البنك المركزي المكسيكي، بلغ في النصف الأول من عام 2022، حجم الواردات من روسيا 1.193 مليار دولار، بزيادة قدرها 20.85% عن رقم العام الماضي (987.6 مليون).

وتعتبر روسيا المورد الدولي الرئيسي للأسمدة للمكسيك بحصة تبلغ حوالي ربع إجمالي واردات النيتروجين والأسمدة المختلطة من النيتروجين والفوسفور والبوتاس. كما يعد الفولاذ المدلفن والألمنيوم والمطاط الصناعي من الواردات الهامة الأخرى من روسيا.