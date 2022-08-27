ألمانيا تطلق أول قطارات تعمل بالهيدروجين في العالم

في خطوة غير مسبوقة عالمياً، أطلقت ألمانيا خطاً جديداً للسكك الحديدية يعمل بالكامل بالهيدروجين، وهو ما يشكّل تقدماً مهماً نحو التوقف عن استخدام الكربون في تشغيل القطارات، رغم التحديات التي يطرحها هذا الابتكار.

وسيحل أسطول من 14 قطاراً قدمته شركة “ألستوم” الفرنسية لمنطقة ساكسونيا السفلى، محل القطارات الحالية العاملة بالديزل على سكك يمتد طولها 100 كيلومتر تقريباً، تربط بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود.

وقال مدير عام “ألستوم”، آنري بوبار-لاڤارج: “نحن فخورون جداً بقدرتنا على استخدام هذه التكنولوجيا في المجال التجاري، في إطار سابقة عالمية”.

وتم تصميم هذه القطارات في مدينة تارب في جنوب فرنسا، وتجميع قطعها في سالزغيتر في وسط ألمانيا. وسُمّيت Coradia iLint.

وأصبحت قطارات الهيدروجين وسيلة واعدة لإزالة الكربون من قطاع السكك الحديدية واستبدال الديزل الذي لا يزال يشغّل 20 في المئة من النقل في ألمانيا.

وأشارت شركة النقل في ساكسونيا السفلى إلى أن الأسطول الجديد الذي كلّف 93 مليون يورو سيُجنّب إنتاج “4400 طن من ثاني أوكسيد الكربون كل عام”