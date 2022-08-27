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أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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خلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة في أوروبا، سجّلت أسعار الكهرباء بالجملة لعام 2023 في ألمانيا وفرنسا أرقاماً قياسية الجمعة مع 850 يورو وأكثر من ألف يورو لكل ميغاواط في الساعة على التوالي.
قبل عام، كانت الأسعار في هذين البلدين نحو 85 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

وهناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الأسعار بدءاً بتراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ إن العديد من محطات الطاقة الحرارية تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء.

في فرنسا، لا يعمل في الوقت الحالي سوى 24 مفاعلاً نووياً من أصل 56 في شركة EDF الفرنسية بسبب مشكلة التآكل ما يخفض إنتاج الكهرباء في فرنسا إلى مستوى منخفض تاريخياً، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.

بالنسبة إلى كانون الأول المقبل تحديداً، سيكون سعر ميغاواط الكهرباء في الساعة أكثر من 1600 يورو، وهو مستوى غير مسبوق.

ويضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خططاً لتوفير الطاقة مع العلم أن خطر حصول نقص وانقطاع التيار يزداد مع اقتراب فصل الشتاء.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 30 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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