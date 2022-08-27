سلطات روسيا وإيران تتجهان لتأسيس “كارتل” عالمي للغاز

ذكر موقع “أويل برايس” (oilprice) المتخصص بشؤون الطاقة، بحسب ما نقلت ​روسيا​ اليوم، أن روسيا و​إيران​ تتحركان لتأسيس كارتل (حلف) عالمي يضم مصدري الغاز على شاكلة منظمة البلدان المصدرة للبترول “​أوبك​”، مشيرا إلى أن التحالف الروسي الإيراني مرشح للسيطرة على أكبر قدر ممكن من احتياطيات ​الوقود​ الأزرق في العالم.

ونقل الموقع عن مصدر رفيع يعمل عن كثب مع وزارة ​البترول​ الإيرانية: “ينظر إلى الغاز على نطاق واسع على أنه المنتج الأمثل في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى ​الطاقة المتجددة​، لذا فإن التحكم في أكبر قدر من التدفق العالمي للغاز سيكون مفتاحا للسيطرة على (قطاع) الطاقة على مدى السنوات العشرين القادمة”.

وفي وقت سابق وقعت شركة “غازبروم” و​الشركة الوطنية الإيرانية​ للنفط مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار في مجال الغاز، وينظر مراقبون إلى المذكرة على أنها نقطة انطلاق لتمكين روسيا وإيران من تنفيذ خطتهما طويلة الأمد لتكونا مشاركتين أساسيتين في الكارتل (أوبك للغاز).