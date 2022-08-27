سياسة

￼    ￼جنبلاط: 3 اسئلة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 58 دقيقة
0 17 أقل من دقيقة

في حين عارضت الهيئات الاقتصادية رفع الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة لبنانية، اقترحت رفعه تدريجيا إلى 8 آلاف و 10  آلاف تفاديا لارتفاع الاسعار بشكل كبير، برزت في هذا السياق تغريدة لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قال فيها: «أليس افضل ان يُعدّل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني؟ أليس افضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعّال وقد ازدهر اصحاب المولدات فوق التصور؟ أليس افضل تمرير ما تبقّى من قوانين الإصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة؟».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 58 دقيقة
0 17 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

￼    ￼بري و خريطة طريق￼

منذ 3 ساعات

￼    ￼توزير باسيل؟

منذ 24 ساعة

￼    ￼رد على الرد

منذ يوم واحد

￼    ￼رد ميقاتي

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى