￼    ￼جنبلاط: 3 اسئلة￼

في حين عارضت الهيئات الاقتصادية رفع الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة لبنانية، اقترحت رفعه تدريجيا إلى 8 آلاف و 10 آلاف تفاديا لارتفاع الاسعار بشكل كبير، برزت في هذا السياق تغريدة لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قال فيها: «أليس افضل ان يُعدّل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني؟ أليس افضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعّال وقد ازدهر اصحاب المولدات فوق التصور؟ أليس افضل تمرير ما تبقّى من قوانين الإصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة؟».