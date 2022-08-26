النفط يتراجع دولارين مع احتمال عودة صادرات إيران ورفع الفائدة￼

تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل يوم الخميس في ظل تجارة متقلبة حيث يستعد المستثمرون لاحتمال عودة صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق العالمية وبسبب مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى إضعاف الطلب على الوقود.

واستقر خام برنت عند 99.34 دولار للبرميل متراجعا 1.88 دولار، بينما استقر سعر خام غرب تكساس عند 92.52 دولارًا للبرميل، وخسر 2.37 دولار.

ولا تزال المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي مستمرة، وتقول طهران إنها تلقت ردًا من واشنطن على النص “النهائي” الذي صاغه الاتحاد لإحياء الاتفاق.

يترقب المستثمرون التصريحات المقررة يوم الجمعة من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في ندوة السياسة الاقتصادية للاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول، وايومنغ.

من المتوقع أن يلخص باول موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركته للسيطرة على التضخم، بما في ذلك معلومات حول ارتفاع مسار معدل الفائدة على المدى الطويل والقصير.

أثار تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي ودفع الأسعار للانخفاض.

انخفض الطلب الإجمالي للولايات المتحدة على البنزين في الفترة الأخيرة من الأسبوع الماضي، تاركًا متوسط أربعة أسابيع لمنتج البنزين اليومي الذي تم توفيره بنسبة 7% أقل من نفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.