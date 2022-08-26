اقتصاد

انخفاض إجمالي الناتج المحلي الأميركي بـ0,6% في الربع الثاني من 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 34 أقل من دقيقة

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من 2022 (من نيسان إلى حزيران)، بنسبة 0,6% على أساس سنوي، أي بنسبة أقلّ من التي كانت متوقعة، إذ أظهرت بيانات معدلة زيادة في الصادرات والنفقات الأميركية، حسبما جاء في أرقام نشرتها الحكومة الأميركية، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وانخفض إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني من العام بنسبة 0,6% على أساس سنوي، بعدما كانت وزارة التجارة الأميركية قد رجّحت الشهر الماضي انخفاضًا بنسبة 0,9% في تقديرها الأولي.

وبعد تسجيل انكماش بنسبة 1,6% في الربع الأول من العام، لا تزال الأرقام تثير مخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم. والركود يحصل عند تسجيل نمو سلبي في ربعيْن متتاليين.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو 2.6% خلال أغسطس لأعلى مستوى في 8 سنوات

منذ 14 ساعة

موسكو ومينسك تحوّلان مدفوعاتهما إلى الروبل الروسي

منذ 15 ساعة

نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني 2022 بـ1.8% مقابل توقعات عند 1.5%￼

منذ يوم واحد

رئيسة المركزي الأوروبي: تغير المناخ له تأثير واضح على التضخم￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى