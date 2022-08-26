انخفاض إجمالي الناتج المحلي الأميركي بـ0,6% في الربع الثاني من 2022

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من 2022 (من نيسان إلى حزيران)، بنسبة 0,6% على أساس سنوي، أي بنسبة أقلّ من التي كانت متوقعة، إذ أظهرت بيانات معدلة زيادة في الصادرات والنفقات الأميركية، حسبما جاء في أرقام نشرتها الحكومة الأميركية، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وانخفض إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني من العام بنسبة 0,6% على أساس سنوي، بعدما كانت وزارة التجارة الأميركية قد رجّحت الشهر الماضي انخفاضًا بنسبة 0,9% في تقديرها الأولي.

وبعد تسجيل انكماش بنسبة 1,6% في الربع الأول من العام، لا تزال الأرقام تثير مخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم. والركود يحصل عند تسجيل نمو سلبي في ربعيْن متتاليين.