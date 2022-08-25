التشيك تدرس استخدام رئاستها للاتحاد الأوروبي للدعوة إلى قمة بشأن أسعار الطاقة￼

قال وزير الصناعة التشيكي اليوم الأربعاء إن جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تدرس توجيه دعوة إلى قمة طارئة للطاقة للتكتل للتغلب على الزيادات الحادة في أسعار الكهرباء بما يشمل مناقشة سقوف سعرية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي قفزة في أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية مما يجعل الحكومات تسارع إلى إيجاد سبل لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني من التداعيات.

الجفاف في أوروبا

قالت وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن أوروبا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على الأقل، وإن ثلثي القارة أصبح في حالة تأهب أو يواجه تحذيرات بشأن الجفاف، مع انحسار في حركة الشحن الداخلي وهبوط إنتاج الكهرباء وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل.

وقال تقرير أغسطس آب الصادر عن المرصد الأوروبي للجفاف، الذي تشرف عليه المفوضية الأوروبية، إن 47% من مساحة القارة تواجه تحذيرات، مع نقص واضح في رطوبة التربة، و17% منها في وضع التأهب، وهو ما يعني تأثُّر الغطاء النباتي.

ونص التقرير على أن “الجفاف الشديد، الذي يؤثر على الكثير من مناطق أوروبا منذ بداية العام، اتسعت مساحته وتفاقم اعتبارا من أوائل أغسطس”، مضيفا أن منطقة غرب أوروبا والبحر المتوسط من المرجح أن تشهد ظروفا مناخية أكثر دفئا وجفافا من المعتاد حتى شهر نوفمبر تشرين الثاني.

دعوة التشيك لحل أزمة الطاقة

نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الصناعة جوزيف سيكيلا قوله “السوق خرجت عن السيطرة إلى حد معين وتقلبات السوق تمنع التفاعل مع الأنباء السارة، والأنباء السيئة فقط تتراكم وتدفع الأسعار للصعود.”

وأضاف قائلا “إنها مشكلة لكل أوروبا وبالطبع عندما يكون لديك سوق أوروبية ومشكلة أوروبية، عندئذ فإن الحل الأسهل يمكن إيجاده على المستوى الأوروبي.”

وقال سيكيلا إن تحديد سقوف للأسعار على المستوى الأوروبي سيكون إجراء محتملا وإن جمهورية التشيك ستؤيد هذا إذا قرر الاتحاد الأوروبي دراسته.