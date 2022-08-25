نيكي الياباني يوقف 5 جلسات من التراجع مع ترقب أسعار الفائدة الأميركية￼

أوقف المؤشر نيكي الياباني الخميس 25 أغسطس آب موجة انخفاض استمرت خمس جلسات مدعوماً بمكاسب أسهم شركات تصنيع الأدوية والتكنولوجيا مع ترقب المستثمرين مؤتمر الفدرالي الأميركي في جاكسون هول بحثاً عن أي دلائل عن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.58% إلى 28479.01 نقطة، كما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48% إلى 1976.60 نقطة.

وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية “راهن المستثمرون على أن السوق ستنتعش بعد انتهاء هذا الحدث الكبير حتى لو خرجت تعليقات عن التشديد النقدي من اجتماع الفدرالي الأميركي.

وأضاف “لكنهم يدركون أيضاً أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر وستستغرق السيطرة عليه وقتاً، وبالتالي قد تهدأ السوق الشهر المقبل”.

وقفز سهم شركة دايتشي سانكيو لتصنيع الأدوية 4.6% وشكل أكبر دفعة لنيكي، يليه سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق، الذي قفز أيضاً 1.22%، ثم سهم شركة دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف، الذي ارتفع 1.59%.

وصعد سهم ميتسوبيشي 1.57% بعدما قالته إنها قررت التقدم لشراء حصة في الكيان الروسي الجديد الذي استحوذ على مشروع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال.