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ألمانيا أطلقت أول قطارات تعمل بالهيدروجين في العالم

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 19 أقل من دقيقة

أطلقت سلطات ألمانيا، خطًا جديدًا لسكك الحديد يعمل بالكامل بالهيدروجين في “سابقة عالمية” تشكّل تقدمًا مهمًا نحو التوقف عن استخدام الكربون في تشغيل القطارات، رغم التحديات التي يطرحها هذا الابتكار، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وسيحلّ أسطول من 14 قطارًا قدّمته شركة “ألستوم” الفرنسية لمنطقة ساكسونيا السفلى (شمال)، ومحل القطارات الحالية العاملة بالديزل على سكك تمتدّ مئة كيلومتر تقريبًا تربط بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود.

وذكر مدير عام “ألستوم” آنري بوبار-لافارج، “نحن فحورون جدًا بقدرتنا على استخدام هذه التكنولوجيا في المجال التجاري، في إطار سابقة عالمية”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 19 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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