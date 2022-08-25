صناعة

ارتفاع إنتاج السيارات في بريطانيا 8.6% في تموز مع بدء تراجع نقص المكونات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أعلنت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، أن إنتاج السيارات البريطانية، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في تموز مسجلا زيادة 8.6% مقارنة مع أداء ضعيف في العام الماضي، عندما عانى مصنعو السيارات من نقص حاد في الرقائق وفترات التوقف المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وذكرت الجمعية أن 58043 سيارة صُنعت في بريطانيا الشهر الماضي، ارتفاعا من 53438 في تموز 2021، لكن الإنتاج لا يزال أقل بنسبة 46.4% من مستويات ما قبل الوباء إذ يكافح القطاع مع نقص سلسلة التوريد والتغيرات الهيكلية وضعف الصادرات.

وأدت الأزمة في أوكرانيا، وهي مركز رئيسي لقطع غيار السيارات، وكذلك عمليات الإغلاق في الصين والنقص الحاد في قطع الغيار، إلى الإضرار بإنتاج السيارات في بريطانيا.

وانخفضت الصادرات إلى الأسواق الرئيسية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بنسبة 7.3% و 22.8% على التوالي، في حين ارتفعت الطلبيات من الصين بنسبة 54% وزادت 40.1% من اليابان.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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