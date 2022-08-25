«إيني» الإيطالية تتطلع للاستثمار في الغاز الليبي

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن المجموعة الإيطالية تريد إطلاق استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقالت «إيني»، في بيان، إن الرجلين ناقشا أيضاً خلال اجتماعهما اليوم تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في ليبيا.

وتعمل مجموعة «إيني»، التي تسيطر عليها الدولة، مع الحكومة الإيطالية لعقد اتفاقيات مع موردين بدلاء للغاز وسط تزايد الضبابية بشأن الإمدادات من روسيا.