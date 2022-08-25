￼    ￼تهديد السفارة

من جهة ثانية، برز تطور امني لافت في الساعات الماضية، تجلّى في تهديدٍ باستهداف السفارة السعودية في بيروت. وفي بيان لوزارة الداخلية، انه «حرصاً منها على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحسن علاقاته مع الدول الشقيقة لا سيما المملكة العربية السعودية، وإثر انتشار تسجيل صوتي بتاريخ ٢٣-٨-٢٠٢٢ لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعّد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل ارهابي، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة المعلومات طالباً إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورّطه وإحالته امام القضاء، واتخاذ الاجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة».

البخاري

ولوحظ امس ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قد اطلق تغريدة على حسابه على تويتر، كتب فيها: «الارهاب وليد التطرّف، جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبَط».