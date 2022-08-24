بريطانيا تسجل “صفر” واردات وقود روسية في يونيو￼



تراجعت واردات الوقود الروسية إلى بريطانيا إلى “صفر” لأول مرة منذ بداية تدوين السجلات قبل 25 عاماً في يونيو حزيران.

وانخفضت قيمة واردات بريطانيا من البضائع الروسية إلى 33 مليون جنيه استرليني في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ بداية السجلات.

وفي مارس آذار الماضي أعلنت بريطانيا أنها ستتخلص تدريجيًا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022، موضحة أن ذلك سيعطي السوق والشركات وقتًا كافيًا جدًا لإيجاد بدائل للواردات التي تغطي 8% من الطلب.