غاز ونفط

بريطانيا تسجل “صفر” واردات وقود روسية في يونيو￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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MOBILE, ALABAMA - MARCH 10: The sun sets behind the Mobile Terminal refinery on March 10, 2022 in Mobile, Alabama. Domestic oil production is set to increase as the Russian invasion of Ukraine causes oil prices to spike. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)


تراجعت واردات الوقود الروسية إلى بريطانيا إلى “صفر” لأول مرة منذ بداية تدوين السجلات قبل 25 عاماً في يونيو حزيران.

وانخفضت قيمة واردات بريطانيا من البضائع الروسية إلى 33 مليون جنيه استرليني في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ بداية السجلات.

وفي مارس آذار الماضي أعلنت بريطانيا أنها ستتخلص تدريجيًا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022، موضحة أن ذلك سيعطي السوق والشركات وقتًا كافيًا جدًا لإيجاد بدائل للواردات التي تغطي 8% من الطلب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 23 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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